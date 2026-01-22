Працівники енергокомпаній і комунальних підприємств отримають 100% бронювання – Зеленський

Для працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, буде 100-відсоткове бронювання. Про це заявив 21 січня президент Володимир Зеленський за підсумками енергетичного селектора.

Деталі

Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію про бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації.

«Для таких компаній уже є рішення про бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу», – сказав він.

Президент очікує на окрему доповідь урядовців про програми підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

За його словами, найскладніше ситуація у Києві та області, Харкові та області, Чернігові та області, на Сумщині і Дніпровщині. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці – без електрики.

Контекст

Нардеп Олексій Кучеренко написав 21 січня у Facebook, що у Києві «за останні дні два слюсарі померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження». Мер Києва Віталій Кличко спростував це і повідомив, що 19 січня у столиці помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти.

16 січня уряд України затвердив додаткові заходи для подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, яка триває через російські атаки та складні погодні умови.

Серед ключових рішень – можливе пом’якшення комендантської години на територіях, що перебувають у зоні енергетичної надзвичайної ситуації; продовження зимових канікул або перехід на дистанційне навчання до 1 лютого 2026 року; оперативне нарощення імпорту як для державних компаній, так і для бізнесу.

Кабінет Міністрів запустив спеціальне вікно звернень для підприємців із питань когенерації на онлайн-платформі «Пульс».

21 січня уряд виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду на великі генератори для семи областей.

