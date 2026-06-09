Украинцы могут согласиться на "замораживание войны" и прекращение огня, если Украина будет иметь "Европейский щит" для защиты от дальнейших атак на фронте от Вооруженных сил Российской Федерации, показал социологический опрос. Зимние опросы выявили "красную линию", которую не переступят украинцы — это отказ от оккупированных территорий. Новая "красная линия" — сильные гарантии безопасности в обмен на мир.

2000 респондентов, проживающих на подконтрольных Украине территориях, получили на рассмотрение четыре сценария прекращения огня, описали методологию опроса на портале Киевского международного института социологии. Около 61% респондентов заявили, что согласятся на прекращение огня только в случае, если войска европейских армий будут гарантировать безопасность и при этом находиться неподалеку от линии фронта. Погрешность соцопроса — на уровне 2,8%, говорится в материале.

На портале КМИС указано, что вопрос сформулировали с учетом различных шагов по завершению войны, которые происходили весной и в начале июня 2026 года. Даты опроса — 7 мая-3 июня. У украинцев поинтересовались отношением к прекращению огня и при этом выделили четыре сценария:

сценарий 1 — прекращение огня, но Украина не получает гарантий безопасности и помощи оружием и деньгами. Это вариант получил название "Без гарантий безопасности";

— прекращение огня, но Украина не получает гарантий безопасности и помощи оружием и деньгами. Это вариант получил название "Без гарантий безопасности"; сценарий 2 — прекращение огня, но в Украине находятся войска ЕС. При этом европейцы — далеко от линии фронта и не будут вмешиваться, если РФ вновь нападет ("Символическое присутствие Европейских войск");

— прекращение огня, но в Украине находятся войска ЕС. При этом европейцы — далеко от линии фронта и не будут вмешиваться, если РФ вновь нападет ("Символическое присутствие Европейских войск"); сценарий 3 — прекращение огня, но европейских войск не будет, зато партнеры будут предоставлять деньги и оружие ("Свои силы + Ресурсы союзников");

— прекращение огня, но европейских войск не будет, зато партнеры будут предоставлять деньги и оружие ("Свои силы + Ресурсы союзников"); сценарий 4 — прекращение огня, и при этом в Украине находятся войска ЕС, которые стоят неподалеку от линии фронта и вмешиваются, если РФ снова нападет ("Европейский щит").

— прекращение огня, и при этом в Украине находятся войска ЕС, которые стоят неподалеку от линии фронта и вмешиваются, если РФ снова нападет ("Европейский щит").



Выяснилось, что 61% украинцев против завершения войны по первому сценарию, когда не будет гарантий безопасности и не будет ни войск, ни денег, ни оружия (первая диаграмма на инфографике). Второй вариант, когда европейские войска будут стоять далеко от фронта, большинство не поддерживает — 49% "против" и 41% "за". Также есть приверженность сценарию, когда партнеры не предоставляют войска, но предоставляют оружие и деньги (53%). Четвертый сценарий "Европейский щит" (последняя диаграмма) поддерживает большинство респондентов: 61% — это суммарно "тяжелый вариант, но могу согласиться" (47%) и "легко согласиться на этот вариант" (13%).



Мирные переговоры — сценарии прекращения огня, КМИС, 8 июня Фото: КМИС

Социологи также привели распределение ответов по регионам Украины. Данные опроса показали, что независимо от региона большинство отвергают сценарий прекращения огня без гарантий безопасности. На востоке и юге речь идет о 56%-57% — разница находится в пределах погрешности, а на западе и в центре — "против" несколько больший процент (62-64%). При этом сценарий "Европейский щит" также имеет большую поддержку на западе и в центре, чем на востоке и юге, говорится в выводах КМИС.



Мирные переговоры — отношение к условиям прекращения огня у респондентов из разных регионов Украины, КМИС, 8 июня Фото: КМИС

На портале также привели комментарий специалиста Киевского международного института социологии Антона Грушецкого по результатам опроса. Эксперт напомнил, что украинцы действительно ожидают серьезных гарантий безопасности, учитывая "Будапештский меморандум", который не защитил, но отобрал ядерное оружие. Именно этими соображениями он объяснил приверженность сценарию "Европейский щит", когда войска ЕС действительно будут готовы вступить в бой с РФ. В то же время, не исключают вариант, когда партнеры поддержат оружием и деньгами, но не солдатами.





"Украинцы совершенно справедливо отмечают, что прекращение огня должно произойти вместе с гарантиями безопасности. При этом мы видим прагматизм в рассуждениях украинцев. Так, европейские войска у фронта — наиболее надежный вариант", — пояснил Грушецкий.

Мирные переговоры — детали

Отметим, зимой 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон впервые высказал предложение о создании "коалиции желающих" — союза стран, которые готовы отправить военные подразделения в Украину. Вопрос еще раз подняли после появления в Белом доме Дональда Трампа: по сей день ни одна страна не пошла на такой шаг.

Между тем 7 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями крупнейших стран Европы: договорились, что вместе будут вести переговоры с РФ по завершению войны.

Напоминаем, медиа рассказали о письме Зеленского, которое передали президенту РФ Владимиру Путину: глава Украины призвал главу Кремля завершить войну по линии фронта.

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