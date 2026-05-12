«Досвід має значення». Кабмін запускає національну програму стажування людей 50+

Кабінет міністрів запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 11 травня.





Деталі

Вона зазначила, що дефіцит кваліфікованих кадрів уже зараз є одним із ключових викликів для економіки України. Найбільш відчутно це проявляється у будівельній сфері та оборонній промисловості, де потреба в працівниках і надалі зростатиме.

Це питання, за її словами, обговорювали з директоркою Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою.

Свириденко також повідомила, що уряд працює над стимулюванням роботодавців і створенням умов для повернення на ринок праці людей із досвідом.

Програма «Досвід має значення» передбачає кілька етапів: підготовку до працевлаштування (оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку та розвиток практичних навичок), зустрічі з роботодавцями для обговорення формату співпраці, а також стажування або працевлаштування з можливістю подальшого оформлення.

Під час стажування кандидати зможуть ознайомитися з робочими процесами, а роботодавці – оцінити їхню відповідність посаді. Ініціатива реалізується спільно з Державною службою зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

За словами прем’єрки, уряд формує нову політику зайнятості, де людський капітал є ключовим ресурсом, а головний акцент робиться не лише на створенні робочих місць, а й на усуненні бар’єрів для працевлаштування. Вона закликала роботодавців долучатися до програми, а людей 50+ – подавати заявки на участь.

Контекст

На підконтрольній Україні території зараз проживає близько 30,5 млн людей. До такого висновку дійшли, застосувавши чотири альтернативні методи оцінювання, серед яких ключовим став аналіз споживання води, йдеться в дослідженні Forbes Ukraine.

Загальна чисельність населення в межах міжнародно визнаних кордонів України оцінюється на рівні 35–35,5 млн осіб. Аналітики зазначають, що це приблизно відповідає кількості населення, яке жило на цих територіях у 1920-х роках, і лише на близько 2 млн перевищує показники після завершення Другої світової війни.

Останній всеукраїнський перепис населення проводився у 2001 році – тоді в Україні проживало 48,46 млн людей. Станом на 1 грудня 2019 року чисельність населення (без урахування тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму) оцінювалася у 37,29 млн осіб.

