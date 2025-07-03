Кабмін визнав могилу цадика Нахмана в Умані пам’яткою національного значення

Кабінет міністрів України змінив категорію пам’ятки місцевого значення "Могила цадика Нахмана" в Умані на Черкащині. Тепер місце паломництва хасидів зі всього світу є пам’яткою національного значення.

Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді.

"Змінено категорію пам’ятки місцевого значення "Визначне місце "Могила цадика Нахмана", розташованої по вул. Григорія Косинки, 1, у місті Умані Черкаської області, на категорію пам’ятки національного значення за видом історії", – написав Мельничук.

Цадика Нахмана вважають засновником брацлавського хасидизму. В Умані він поселився незадовго до смерті, де його й поховали 16 жовтня 1810 року. Могила одразу стала місцем паломництва, особливо у дні єврейського Нового року – свята Рош Га-Шана, що відбувається у вересні.

В 1920-х роках традиція перервалася. Під час Другої світової війни могила була зруйнована, а в післявоєнні часи цю територію забудували житловими будинками. Деякі послідовники Нахмана робили спроби розкопати та упорядкувати залишки могили вчителя.

Відновили традицію лише в 1980-х. З того часу послідовники Нахмана щороку відвідують місце, де він був похований, щоб разом помолитися.

У 2025 році Рош га-Шана розпочнеться 25 вересня, а святкування триватиме до 27 вересня.

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