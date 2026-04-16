Перший перегляд програми МВФ призначено на червень. Україна зможе отримати $686 млн

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року, і за умови успішного перегляду Україна отримає $686 млн. Про це 15 квітня повідомила пресслужба Міністерства фінансів за результатами весняних зборів МВФ та Світового банку.

Деталі

Прогрес у виконанні програми розширеного фінансування (EFF) команда Мінфіну обговорила з представниками фонду – Альфредом Каммером та Гевіном Греєм.

Згідно з оцінками уряду та МВФ, Україна потребує близько $52 млрд міжнародної допомоги протягом 2026 року. Загальний дефіцит на період 2026–2029 років оцінюється у $136,5 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, для покриття фінансових потреб у 2026 році планується використовувати механізм ERA Loans, програму ЄС Ukraine Facility, програму розширеного фінансування EFF від МВФ та кредит Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Контекст

Україна та Міжнародний валютний фонд за результатами переговорів, що тривали 17–21 листопада, узгодили на технічному рівні параметри нової 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF). Програма передбачає виконання 16 структурних орієнтирів, реалізацію яких мають забезпечити уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови, без виконання яких старт програми неможливий (prior action).

Після останніх переговорів України з МВФ prior action були скасовані, однак передбачені ними заходи зберігаються серед ключових маяків нової програми.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 млрд. Перший транш у розмірі $1,5 млрд надійшов 3 березня.

