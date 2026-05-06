В регионе сохраняется устойчивая тенденция к увеличению количества официально открытых пляжей, отмечают в ОВА. Если в 2023 году в регионе функционировало всего 6 зон отдыха, то в прошлом году их количество уже превысило 30. Летом 2026 года ожидается, что число доступных для отдыха участков сохранится на уровне не ниже прошлогоднего.

Уже подписан совместный приказ с командованием оперативно-тактической группировки «Одесса» о подготовке доступа граждан к отдельным участкам побережья. На местах будут работать специальные комиссии, которые проведут обследование территорий и определят зоны, где разрешат работу бизнеса и отдых одесситов и гостей города.

Основные требования безопасности остаются неизменными:

наличие наблюдательно-спасательных постов (башен), спасательных средств, систем оповещения, укрытий вблизи пляжей, а также чёткое обозначение зон для купания.

Также будут действовать ограничения: регламентированное время пребывания на пляжах, запрет на использование плавсредств (кроме спасательных), а также ограничение доступа к потенциально опасным участкам побережья.

