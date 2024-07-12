На сегодняшний день, отдыхающих готовы встречать еще пять дополнительных официально открытых пляжных участков в Одессе:

Итака

Ибица

Зебра

Паблик

Гранд Петин

Список будет и дальше дополняться, по мере прохождения проверок.

Напомним, что в этом году за открытие и работу пляжей отвечает Одесская военная администрация. Для официального открытия зоны отдыха необходимо соблюдать определенные требования. Одно из которых это соблюдение условий по безопасности людей. Из основных – наличие вблизи укрытия.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено!