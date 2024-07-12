 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 20:00

Купатися у морі дозволили ще на 5 пляжах Одеси

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

На сегодняшний день, отдыхающих готовы встречать еще пять дополнительных официально открытых пляжных участков в Одессе:

  • Итака
  • Ибица
  • Зебра
  • Паблик
  • Гранд Петин

Список будет и дальше дополняться, по мере прохождения проверок.

Напомним, что в этом году за открытие и работу пляжей отвечает Одесская военная администрация.  Для официального открытия зоны отдыха необходимо соблюдать определенные требования. Одно из которых это соблюдение условий по безопасности людей. Из основных – наличие вблизи укрытия.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено!




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 