Трем должностным лицам одного из вагоностроительных заводов сообщили о подозрении по делу о завладении средствами "Укрзализныци" на более 64 млн грн в результате поставки некачественного подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора и Киевской городской прокуратуры.

Так, правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору, действующему директору и начальнику управления одного из вагоностроительных заводов.

Следствие утверждает, что завод поставил "Укрзализныце" пассажирские вагоны и колесные пары для движения по украинской и европейской колее. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

"Продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты - трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек", - отметил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше, чем предусмотрено.

Экспертизы, по версии следствия, установили использование стали с заниженными характеристиками и грубые нарушения при сварочных работах.

Действия должностных лиц квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, из-за этих нарушений вагоны стали непригодными к эксплуатации значительно раньше нормативного срока службы.

