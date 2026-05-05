 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

Міжнародні вагони для УЗ пішли тріщинами: трьом управлінцям оголосили підозру

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Трем должностным лицам одного из вагоностроительных заводов сообщили о подозрении по делу о завладении средствами "Укрзализныци" на более 64 млн грн в результате поставки некачественного подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора и Киевской городской прокуратуры.

Так, правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору, действующему директору и начальнику управления одного из вагоностроительных заводов.

Следствие утверждает, что завод поставил "Укрзализныце" пассажирские вагоны и колесные пары для движения по украинской и европейской колее. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

 "Продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты - трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек", - отметил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше, чем предусмотрено.

Экспертизы, по версии следствия, установили использование стали с заниженными характеристиками и грубые нарушения при сварочных работах.

 Действия должностных лиц квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, из-за этих нарушений вагоны стали непригодными к эксплуатации значительно раньше нормативного срока службы.

Напомним:

27 апреля стало известно, что АО "Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в Украине в 2026 году.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 