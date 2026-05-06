Сьогодні, 16:00

Запорука батьківських надій. Повернення в рідне село...

І знову нас покликала дорога. На цей раз до села Незламне що на Херсонщині.

  Пройшов рівно місяць з тих пір як ми разом з Анатолієм Недигаловим  в міській  бібліотеці ім. Лесі Українки презентували книгу "Херсонці у 2022 -- 2025 роках" - це збірник спогадів, фото хроніки того часу окупації і сьогодення де Анатолій Васильович є упорядником цієї книги.

І ось сьогодні поїздка до одного із сіл Херсонщини де я свого часу народився і працював.

   Травневий ранок нашу поїздку зустрів гарною, сонячною погодою. Сподіваємось, що і ця поїздка з творчо - гуманітарною і волонтерською місією буде успішна.

   Траса Одеса - Миколаїв. О восьмій годині ранку  проїхали місто кораблів. Знайоме місто моєї молодості де в 1977 - 1978 роках я навчався в морехідний школі імені Героя Радянського союзу  Костянтина Федоровича Ольшанського. А це було 47 років по тому...

  До місця призначення ми проїхали багато сіл: Велика і Мала Олександрівка, Архангельське, Давидів брід, Старосілля, велику громаду Високопілля і ось і наше Незламне.  В цьому селі нас гостинно зустріла родина Сергія і Надії  Голінських. Для інформації: до початку війни в селі знаходилось 170 дворів. Після окупації, евакуації  і руйнування в наслідок бойових дій, обстрілів   та великих пожеж, в село повернулись 43 родини з дітьми.

  В передостанньому дворі села  по вул. Тараса Шевченка, де живе родина Сергія і Надії , в затишній бесідці і відбулась зустріч з мешканцями цього село  і їх дітьми. Після вручення дітлахам подарунків які з Біляївської громади Одещини привезли волонтери Інна Коваленко та Яна Зьомко відбулась  творча зустріч  з автором і виконавцем власних пісень, почесним працівником культури України Анатолієм Себовим де і я прочитав декілька своїх віршів і розповів присутнім про нашу з Анатолієм творчу діяльність на теренах Одещини і України.

  Чесно кажучи, було дуже приємно бачити  веселі обличчя присутніх селян  помешкання яких сильно постраждали від бойових дій а вони повернулися в свій рідний дім. Після завершення нашої зустрічі з селянами ми завітали в гості до Костянтина Стародумова - начальника Високопільської селищної військової адміністрації.

 Для міської громади  була передана невеличка бібліотека, газета  "Золотослів"  Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова- мова єднання" та   намічені плани про спільну співпрацю між оргкомітетом Мовного Форуму і громадою Високопілля.


