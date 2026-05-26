Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами Альянса 0,25 % своего ВВП на военную помощь Украине.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО

Подробности: Рютте признал, что его инициатива не будет реализована из-за отсутствия единодушной поддержки союзников. Он надеялся утвердить этот план на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

По данным журналистов, по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже тратят на Украину более 0,25% своего ВВП, выразили поддержку этой идее. Среди них Нидерланды, Польша, а также страны Балтии и Скандинавии. Однако решения в Альянсе принимаются на основе консенсуса, а Лондон, Париж, Мадрид, Рим и Оттава выступили против.

По словам источника в Альянсе, эти страны "не в восторге от этой идеи".

Это двойной удар по репутации Великобритании. На этой неделе британское правительство одобрило временные исключения для закупок авиационного горючего и дизельного топлива, произведенных из российского сырья в третьих странах.

Военный вклад Великобритании является третьим по величине в НАТО, однако он составляет около 0,1% ВВП страны. Основное недовольство партнеров направлено на Францию, Италию, Испанию и Канаду, чьи взносы существенно отстают от возможностей их экономик.

Согласно общедоступным данным, собранным Кильским институтом, Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Балтии оказывают поддержку на уровне 0,25% ВВП или более.

Рютте утверждает, что помощь Украине "распределена неравномерно в пределах НАТО" и что многие "тратят недостаточно, когда речь идет о поддержке Украины".

Глава НАТО давно подчеркивает, что Европа должна взять на себя больше ответственности за поддержку Украины, а не полагаться на помощь США.

"Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо отзываются об Украине, также подкрепляли свои слова реальными деньгами", — сказал журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Что предшествовало:

В декабре 2025 года тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к партнерам в формате "Рамштайн" с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.

Такие обязательства тогда взяли на себя три балтийских государства – Эстония, Латвия и Литва.

22 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынес на обсуждение союзников предложение Эстонии о возможности взять на себя долгосрочное обязательство оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.

