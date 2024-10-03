Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга, который занимал его с 2014 года.

Рютте заявил, что в его работе на посту генерального секретаря НАТО будут три приоритета: это усиление обороны Североатлантического союза, поддержка Украины и укрепление партнёрства с другими странами.

Рютте пообещал приблизить вступление Украины в НАТО. По его словам, без сильной и независимой Украины не может быть безопасной Европы. Рютте отметил, что страны-члены НАТО должны выполнить обязательства, данные Киеву на вашингтонском саммите в июле этого года, потому что «законное место Украины – в НАТО».

Издание Politico ранее писало, что все послы стран НАТО одобрили кандидатуру Рютте, последними его поддержали Словакия и Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который несколько месяцев не соглашался поддержать Рютте, получил обещание, что Будапешт сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины.

Основной задачей Рютте на посту генерального секретаря НАТО будет повышение расходов на оборону для всех стран военного союза до 2% ВВП. По оценкам НАТО, целевой показатель военных расходов достигли только 23 из 32 стран организации.

Марк Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов с октября 2010 года, он критиковал Россию и последовательно поддерживал Украину.

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