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«Одеські педагоги: скрізь часи, долі, випробування»: у Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка презентували книгу Віталія Орлова

Категория: Новини / Фоторепортаж


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28 травня — день, коли Одеса вшанувала своїх педагогів!

У Центральній міській бібліотеці ім. Івана Франка відбулася презентація книги Віталія Орлова *«Одеські педагоги: скрізь часи, долі, випробування»*.

Цей захід став справжнім святом для всіх, хто пов’язаний із освітою, культурою та історією нашого міста. Книга — це не просто біографії. Це жива історія становлення одеської освіти, розказана через долі вчителів, викладачів, організаторів навчального процесу.


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