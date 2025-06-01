«Одеські педагоги: скрізь часи, долі, випробування»: у Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка презентували книгу Віталія Орлова

28 травня у Центральній міській бібліотеці імені Івана Франка відбулася знакова подія — презентація книги Віталія Орлова «Одеські педагоги: скрізь часи, долі, випробування». Цей день став справжнім святом для всіх, хто прийшов на просвітницький захід — освітян, журналістів, депутатів, студентів і небайдужих одеситів.

Зустріч відкрила директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Одеси Наталя Кликова:

«Книга, представлена автором, висвітлює Шлях освітян Одеси, який пролягав крізь епохи, позначений революціями, війнами, випробуваннями України, а нині — крізь тяжкі часи війни, яка почалась у 2022 році».

Своє вітальне слово виголосив Голова правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, Заслужений журналіст України Юрій Работін. Він відзначив значущість книги:

«У своїй книзі автор створив унікальний літопис освітянської спадщини Південної України. Перед нами не просто збірка біографічних нарисів; це — правдива історія становлення одеської освіти, розказана через долі тих, хто її творив. Це — данина пам’яті тим, хто своєю працею створював одеську освітню традицію, хто навчав і виховував, незважаючи на історичні виклики», - відзначив Юрій Работін, який завершив свій виступ рядками із власної поезії.

На презентації були присутні почесні гості, Заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський та депутат облради Олексій Кобильников.

«В Одесі з’явилась справжня панорама історії освіти міста — книга Віталія Орлова "Одеські педагоги: скрізь часи, долі, випробування", в якій через біографії видатних педагогів розкривається значущість їхнього внеску в навчання та виховання молодого покоління», — зазначив Вадим Шкаровський.

Автор книги, Віталій Орлов — викладач французької та англійської мов кафедри іноземних мов професійного спрямування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова — представив своє видання.

«Освітяни Одеси — це люди, які у найскладніші моменти історії не втрачали покликання і віри в силу знань. Саме їм я присвятив цю книгу», — підкреслив автор.

У книзі зібрані нариси про шкільних вчителів, викладачів вишів, організаторів освіти — людей, які формували й розвивали навчальний процес в Одесі протягом понад двох століть. Важливою частиною дослідження стали спогади очевидців, матеріали з архівів, а також розповіді сучасників.

Значний внесок у підготовку видання зробили одеські науковці, педагоги, журналісти. Серед них — доценти Наталія Іванова і Луїза Котлярова, заслужений журналіст України Юрій Работін, освітянин Валерій Шупарський, директорка ліцею Людмила Семенюк.

Особливо зворушливим став виступ відомого одеського барда Анатолія Сєбова, який виконав пісні, що відгукнулися в серцях кожного з присутніх.

Книга «Одеські педагоги: скрізь часи, долі, випробування» — це не лише розповідь про минуле. Це заклик цінувати й берегти освітян сьогодення, які, попри війну, виховують і навчають нові покоління українців. Це літопис стійкості, гідності й натхнення.



