Чи стане математика вибірковою на НМТ для вступників на гуманітарні напрями? Відповідь Вакуленко

Математика є обов'язковою складовою національного мультипредметного тесту (НМТ), адже знання цього предмета свідчить про здатність мислити та опановувати інформацію – важливі навички для успішного навчання на будь-якій спеціальності.

Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

Попри дискусії щодо складності математики на НМТ, цей предмет залишається обов'язковим у тесті.

Очільниця УЦОЯО пояснила, чому тестові завдання не завжди відповідають реальним умовам навчання, які ускладнюються повітряними тривогами.

"Будь-яке тестування подібного формату має на меті розподілити вступників за рівнем їхньої підготовленості. Тому ті, хто засвоїли шкільну програму з математики щонайменше на рівні сьомого класу, точно матимуть прохідні бали. Бал, який вони отримають на НМТ, це результат їхньої наполегливої праці й навчання в школі. Обставини є дуже складними, але якщо вступник планує навчатися в одному з найпрестижніших університетів України і хоче отримати результат 180+, то потрібно самостійно додатково опрацювати матеріали", – зазначила Вакуленко.

Вона звернула увагу на те, що з минулого року дещо змінилася концепція коефіцієнтів, які застосовуються до результатів предметних тестів НМТ.

"Ті вступники, які обрали спеціальності, пов'язані з математикою, мають вищий коефіцієнт. А для тих, хто обрав напрями, пов'язані з мистецтвом, творчістю, філологією та подібним, цей коефіцієнт менший, ніж у тих предметах, що ближчі до їхньої спеціальності. За умови високих результатів інших предметів НМТ якісь пропущені окремі теми з математики впливу на вступ не матимуть", – наголосила Тетяна Вакуленко.

Водночас варіанту, коли математика стане вибірковою для вступників на гуманітарні напрями, наразі не розглядають.

"Математика й мова – це хороші предиктори успішного навчання на будь-якій спеціальності. Математика – це не стільки про якісь формули чи конкретні задачі, як про здатність мислити та опановувати інформацію. Сучасний професіонал має працювати з таблицями, графіками, діаграмами; розуміти, які з масивів даних є валідними, а які маніпулятивними. І цього всього вчить математика", – резюмувала директорка УЦОЯО.





Раніше Тетяна Вакуленко дала поради, як провести ніч перед НМТ і що взяти з собою на тестування.

Джерело