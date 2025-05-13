Вступники, які складали НМТ з хімії та фізики, матимуть додаткову перевагу при вступі. Але є умова

У 2025 році в Україні діятиме збільшений коефіцієнт для абітурієнтів, які складали Національний мультипредметний тест (НМТ) із фізики та хімії, якщо ці предмети є профільними для вступу.

Відтак випускники шкіл зможуть вступити у бажаний виш простіше, ніж ті, хто проходив тестування з інших предметів. Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна" повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі відомства пояснили, що йдеться про перевагу для вступників на спеціальності, для яких фізика та хімія є профільними предметами.

Відтак при обрахунку конкурсного балу для результатів НМТ з хімії та фізики будуть застосовувати коефіцієнт 0,5, на відміну від 0,2 для непрофільної української літератури.

"При вступі на відповідні спеціальності конкурсний бал може бути більшим на тридцять балів – 133.3 бала замість 103.7, якщо вступник отримав 100 балів на НМТ. Інший варіант – коли всі чотири предмети по 200. Тоді з профільною фізикою чи хімією конкурсний бал буде 200, а з непрофільною українською літературою – 177,7 бала. Тобто різниця у двадцять два бали", – додали в МОН.

Як зазначав Михайло Винницький, зміни до правил вступу впровадили через те, що останніми роками хімію та фізику для НМТ обирає невелика кількість абітурієнтів.

"Нас турбує, що хімію і фізику обирають відносно мало. Цього року, фізику обрали 8 800 абітурієнтів, а хімію – 2800. Це дуже погана цифра", – пояснив зміни Михайло Винницький.

Заступник міністра вважає, що це впровадження зможе змінити ситуацію наступного року.

"Це спосіб, як ми хочемо в майбутньому мотивувати наших десяти- та дев'ятикласників не забувати важливі предмети фізику та хімію. З ними буде легше вступити, ніж з іншими", – пояснив Винницький.

Загалом для проходження Національного мультипредметного тесту у 2025 році зареєструвалося понад 312 тисяч українців. Цьогорічні показники охочих складати НМТ лише на 18 осіб менші за кількість зареєстрованих у 2024 році.

За попередніми оцінками, більш як третина (114 тисяч) майбутніх абітурієнтів обрали четвертим предметом тестування англійську мову. Ще 72 тисячі вирішили складати НМТ із географії, а 62 – біології. Українську літературу четвертим предметом цьогоріч обрали 46 тисяч учасників іспиту.

Нагадаємо, у 2024 році очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) назвала "прикрою традицією" невелику чисельність вступників, які обирають складати іспит із природничих наук.

Раніше ми розповідали, чим відрізнятиметься цьогорічне НМТ та як дізнатися дату та місце тестування.