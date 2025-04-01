Факультет медицини та громадського здоров'я МГУ: як зробити із важкого предмету яскраву пригоду

Хімія - вкрай цікава наука, яка є одним із базових предметів в навчанні майбутніх медиків. Вивчення хімії завжди оповите ореолом таємниці, отже дозволяє "на власні очі" побачити перетворення, які трапляються в ході хімічних реакцій.

Детальне вивчення структурних елементів, із яких складається наш організм, хімічних реакцій, що проходять в ньому, забезпечує розуміння наступних дисциплін, таких як фізіологія і патофізіологія. Зробити із важкого предмету яскраву пригоду, що викликає великий інтерес і зацікавленість - це заслуга саме викладача. І таким викладачем, що є справжнім майстером своєї справи, чарівником і мотиватором одночасно, є Володимир Володимирович Немерцалов, кандидат біологічних наук, доцент кафедри медичної хімії та біології. Практичні і лабораторні заняття, що він проводить із здобувачами молодших курсів, перетворюються в справжнє свято науки.

Володимир Володимирович керує науковим гуртком з хімії, який із великим задоволенням відвідують наші здобувачі. Отже, майстерність педагога в тому і полягає, щоб зробити важке - легким, рутинне - захоплюючим. Саме за таких умов і формується професійне зростання студентів.



