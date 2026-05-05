Правитель РФ Владимир Путин обеспокоен риском государственного переворота с участием бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совбеза Сергея Шойгу и покушения на свою жизнь с помощью беспилотников со стороны российских элит, говорится в отчете европейского разведывательного агентства.

Источник: "Важные истории", CNN

Дословно: "Важныеистории" получили отчет разведки одной из стран Европейского Союза о реальном положении дел в Кремле и состоянии здоровья Владимира Путина. Этот документ нампредоставил источник, приближенный к спецслужбе, которая составила этот отчет.

С начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин обеспокоены утечкой конфиденциальной информации, а также риском заговора или попытки государственного переворота против президента России. В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты".

Детали: В связи с этим Федеральная служба охраны (ФСО), основной задачей которой является обеспечение физической защиты высших должностных лиц российского государства, значительно усилила меры безопасности вокруг Путина.

Сообщается об установке камер видеонаблюдения в домах близких сотрудников Путина. Поварам, охранникам и фотографам, которые работают с президентом, также запрещено пользоваться общественным транспортом. Посетители кремлевского главы должны пройти дважды проверку, а те, кто работает рядом с ним, могут пользоваться только телефонами без доступа к Интернету, добавляется.

В отчете говорится, что некоторые из этих мер были приняты в последние месяцы после убийства высокопоставленного генерала в декабре, которое вызвало спор в высшем эшелоне российских силовых структур. Они свидетельствуют о растущем беспокойстве в Кремле, поскольку он сталкивается с ростом проблем в стране и за рубежом, включая экономические проблемы, усиление признаков инакомыслия и неудачи на поле боя в Украине.

Согласно отчету, российские сотрудники служб безопасности резко сократили количество мест, которые Путин регулярно посещает. Он и его семья перестали посещать свои обычные места жительства в Московской области и на Валдае, обособленной летней резиденции президента, расположенной между Санкт-Петербургом и столицей.

В отчете говорится, что в этом году Путин еще не посещал военных объектов, несмотря на регулярные поездки в 2025 году. Чтобы обойти эти ограничения, Кремль публикует предварительно записанные его снимки, добавляется в отчете.

CNN со ссылкой на отчет указывает, что с момента вторжения в Украину в 2022 году Путин также проводит недели в модернизированных бункерах, часто в Краснодаре, прибрежном регионе, граничащем с Черным морем, в нескольких часах езды от Москвы.

Также в отчете отмечается, что бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, который сохраняет значительное влияние в военном командовании, ассоциируется с риском попытки государственного переворота.

Арест его бывшего первого заместителя, Руслана Цаликова, 5 марта 2026 года рассматривается как нарушение неформальных гарантий безопасности для элит, что ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования", - говорится в отчете, который цитирует издание.

"В отчете не приведены доказательства в подтверждение обвинений против Шойгу, которого ранее считали очень близким к Путину, а попытка устранить российского президента ознаменовала бы резкое изменение курса на лояльность. Учитывая, что его обнародование может быть направлено на дестабилизацию Кремля, стоит отметить, что европейская разведывательная служба одновременно фактически предупредила бы Кремль о возможном государственном перевороте", - указывает CNN

Сразу несколько источников "Важных историй" также подтверждают усиление опасений Путина относительно заговора или попытки государственного переворота. По данным издания, обэтом свидетельствуют не только усиленные меры безопасности вокруг Кремля и других мест, где бывает российский президент, но и некоторые косвенные признаки.

Например, действующий сотрудник ФСБ рассказывал "Важным историям", что его подразделению стало гораздо сложнее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что "всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти".

"О чрезвычайной степени страха Путина перед покушением или заговором косвенно свидетельствует и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади", - отмечает издание.

Напомним: В ночь на 4 мая в столице России Москве, примерно в 6 километрах от Кремля, прогремел взрыв якобы в результате атаки БПЛА.

Что было раньше:

29 апреляпомощник лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что правитель РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого выразил готовность объявить "перемирие" 9 мая.

Позжепресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что для объявления Россией перемирия до 9 мая реакция Украины не нужна, решение якобы будет принимать Владимир Путин в одностороннем порядке.

Президент Владимир Зеленский считает, что Кремль стремится к одно- или многодневному перемирию прежде всего для того, чтобы обезопасить свой ежегодный военный парад в Москве от возможных ударов со стороны Украины.

