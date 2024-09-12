Секретарь Совбеза РФ бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.

Источник: Шойгу в интервью российским пропагандистам

Прямая речь: "Турция нам предложила, сказала, вот от них (Украины ред.) поступило такое предложение, давайте мы, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент (правитель РФ Путин - ред.) принял решение и сказал, да, давайте".

Детали: В то же время Шойгу заявил якобы украинская сторона отказалась от этого соглашения.

Важно: Вероятно "отказом" в РФ считают действия украинских сил на линии фронта, в частности операцию в Курской области РФ.

После полномасштабного вторжения России Украина пыталась вести переговоры о мире. Президент Владимир Зеленский не раз призывал российского диктатора Владимира Путина обсудить все острые вопросы при личной встрече. Тот проигнорировал. В итоге Зеленский констатировал, что заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры.

заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры. Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

В сентябре 2024 года правитель России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году.





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