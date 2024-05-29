Вооружённые силы Украины уже несколько раз применяли поставляемое западными странами оружие для ударов по территории России. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники.

По их словам, в последний раз ВСУ атаковали западным оружием объекты вблизи Краснодара. О каких объектах и оружии идёт речь, источники агентства не уточнили.

Накануне германская газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что украинские военные по меньшей мере один раз использовали американскую систему «Пэтриот», поступившую из Германии, против российских самолётов, атакующих Украину. После этого, по данным издания, Германия и США пригрозили прекратить поставки, если подобное повторится. При этом в январе 2024 года, как утверждала в частности The New York Times со ссылкой на американских чиновников, из установки «Пэтриот» над российской территорией мог быть сбит военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту, по утверждениям российской стороны, были украинские пленные, которых везли для обмена. Киев это официально не подтверждал, однако признал, что обмен этих пленных планировался, но не состоялся.

Украина наносит по объектам на территории России удары при помощи беспилотников собственного производства. Оружие западного производства используется для ударов по аннексированному Крыму, поскольку речь идёт о международно-признанной территории Украины. Российские власти также заявляли, что при обстрелах Белгородской области используется зарубежное оружие, в частности РСЗО.

Власти Украины давно добиваются того, чтобы ей разрешили наносить удары по военным объектам в России, поставляемым союзниками оружием. В последнее время все больше западных политиков также призывают позволить ВСУ наносить такие удары.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам – партнёрам Украины отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории России. Запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет её защиту, сказал Столтенберг.

Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель заявил, что считает атаки со стороны ВСУ по объектам на территории России законными, если эти удары пропорциональны.

За разрешение Украине наносить удары по России западным оружием также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее использовать своё оружие для ударов по территории России разрешил Лондон. Замглавы минобороны Польши Цезари Томчик в среду заявил, что на применение оружия производства Польши, которое поставляется Украине, нет ограничений.

По данным газеты The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев изменил свою позицию и теперь выступает за то, чтобы разрешить украинским военным наносить удары по целям на территории России, используя американское оружие.

Вместе с тем позиция Белого дома остаётся пока неизменной: поставляемое оружие предназначено «для обороны, а не для наступательных операций на территории России».

Германия раньше заявляла, что не видит причин для снятия запрета. Однако канцлер Олаф Шольц накануне на пресс-конференции с Макроном заявил, что у Украины должны быть «все возможности для защиты себя в соответствии с международным правом».

Против использования западного оружия для ударов по России ранее выступили Италия и Испания.

Российские власти, в свою очередь, называют «терроризмом» любые удары украинских военных по территории России или оккупированным районам Украины.

Президент России Владимир Путин 28 мая предупредил о «серьезных последствиях», если страны Запада позволят Украине использовать своё оружие для ударов по России.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду – прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России», – сказал Путин.

Наибольшей дальнобойностью обладают ракеты, поставляемые Украине тремя странами - США (ATACMS), Великобританией и Францией (SCALP, Storm Shadow). Подтверждённой информации о применении этих ракет против объектов на международно признанной территории России нет.

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