Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС рассматривают возможные решения относительно участия России в мирной конференции в Саудовской Аравии осенью после Саммита мира, на который РФ не приглашена.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"
Детали: В материале агентства говорится, что министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Как заявили неназванные чиновники, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием России.
Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран принять участие в мероприятии, но РФ активно пытается помешать участию ключевых государств.
Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий.
При этом Китай и Бразилия пытаются выдвинуть идею об альтернативной встрече.
Предистория:
- На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае Зеленский отмечал, что важно, чтобы президент Джо Байден присутствовал на Саммите мира.
- В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.