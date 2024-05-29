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Сьогодні, 10:00

ЄС хоче перейти від Саміту світу до мирної конференції за участю Росії восени - Bloomberg

Категорія: Новини / Політика

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС рассматривают возможные решения относительно участия России в мирной конференции в Саудовской Аравии осенью после Саммита мира, на который РФ не приглашена.

Источник Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: В материале агентства говорится, что министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Как заявили неназванные чиновники, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием России.

Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран принять участие в мероприятии, но РФ активно пытается помешать участию ключевых государств.

Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий.

При этом Китай и Бразилия пытаются выдвинуть идею об альтернативной встрече.

Предистория:

  • На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае Зеленский отмечал, что важно, чтобы президент Джо Байден присутствовал на Саммите мира.
  • В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.



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