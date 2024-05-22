Тринадцать членов Конгресса США призвали разрешить украинской армии использовать американское оружие для ударов по территории России. Письмо к главе Пентагона подписали и демократы, и республиканцы.

Авторы обращения считают, что на фоне харьковского наступления российской армии президент США Джо Байден должен разрешить украинским войскам проводить "полный спектр операций, необходимых для ответа на нападение России".

Конгрессмены также призвали обучить управлению истребителями F-16 больше украинских пилотов и поставить Украине ещё семь комплексов противовоздушной обороны "Пэтриот".

Неделю назад, 15 мая, издание Politico писало, что из-за харьковского наступления российской армии Украина требует разрешить ей наносить удары по территории России американским оружием. По сведениям издания, позиция Белого дома оставалась неизменной: поставляемое оружие предназначено "для обороны, а не для наступательных операций на территории России".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что, хотя США не поощряют удары за пределами украинской территории, Киев "в конце концов должен принимать собственные решения о том, как вести эту войну". Ранее использовать своё оружие для ударов по территории России разрешил Лондон.

Источник