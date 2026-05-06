Сьогодні, 12:00

В Одеському зоопарку народилися телята рідкісної угорської породи

О пополнении в одесском зверинце сообщили сегодня: здесь родились телята венгерского серого скота — одной из древнейших аборигенных пород Европы.

Старшей самке уже три недели. По словам сотрудников, она активна, проявляет любознательность и уверенно исследует окружающий мир рядом с матерью. В минувшую субботу появился еще один малыш — бычок, который только начинает адаптироваться.

Венгерский серый скот известен своей выносливостью и устойчивостью к заболеваниям. Порода формировалась в течение веков в условиях естественного отбора, благодаря чему хорошо приспособлена к различным климатическим условиям. Отличительными чертами этих животных являются длинные рога и серебристо-серая масть.


