О пополнении в одесском зверинце сообщили сегодня: здесь родились телята венгерского серого скота — одной из древнейших аборигенных пород Европы.

Старшей самке уже три недели. По словам сотрудников, она активна, проявляет любознательность и уверенно исследует окружающий мир рядом с матерью. В минувшую субботу появился еще один малыш — бычок, который только начинает адаптироваться.

Венгерский серый скот известен своей выносливостью и устойчивостью к заболеваниям. Порода формировалась в течение веков в условиях естественного отбора, благодаря чему хорошо приспособлена к различным климатическим условиям. Отличительными чертами этих животных являются длинные рога и серебристо-серая масть.





Источник