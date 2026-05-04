Уровень бедности в Литве продолжает расти, особенно в отдаленных и приграничных районах, где в отдельных муниципалитетах каждый третий житель оказался за чертой бедности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социального обеспечения и труда, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По официальным данным, почти 700 тысяч жителей Литвы находятся в зоне риска бедности, причем уровень бедности в сельской местности почти вдвое превышает городской.

Как свидетельствуют данные, худшая ситуация наблюдается в Акменском районе вблизи границы с Латвией, где местные жители все чаще обращаются за помощью к благотворительным организациям.

Волонтеры "Maisto Bankas" сообщают о росте очередей за продуктовыми наборами, которые раздают раз в несколько месяцев.

По словам представителей организации, среди получателей помощи преобладают пожилые люди, однако растет и количество молодых семей, которые не могут обеспечить базовые потребности.

В местных властях объясняют ухудшение ситуации высоким уровнем безработицы, старением населения и низкими пенсиями. В то же время ежегодно расходы на социальную поддержку растут, а количество получателей помощи увеличивается.

В конце января сообщалось, что в Великобритании углубился уровень бедности – почти 7 млн человек живут в "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Также известно, что в Германии 13,3 миллиона человек находятся под угрозой бедности.

В конце апреля стало известно, что уровень безработицы в Испании продемонстрировал самый большой квартальный рост с начала пандемии COVID-19, несмотря на общую устойчивость испанской экономики.

