"Укрпочта" поддерживает законопроект о введении налога на добавленную стоимость на импортные посылки стоимостью до 150 евро после его доработки.

Об этом сообщила директор департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко на круглом столе, посвященном налогообложению международных посылок и цифровых платформ, сообщает LIGA.net.

"Мы поддерживаем этот [доработанный] законопроект", — сказала она.

Ранее проблемой законопроекта было отсутствие электронной интеграции с таможней, но теперь 100 % импортной почты обрабатывается в режиме paperless, поэтому хаоса на таможне возникнуть не должно.

Кроме того, в законопроект включены меры предосторожности, которые не допустят остановки импорта даже из небольших зарубежных интернет-магазинов.

"Коллапса на таможне не будет. Система требует минимальных доработок с технической точки зрения, чтобы обеспечить выполнение этого закона", — заверил заместитель председателя Государственной таможенной службы Владислав Суворов.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что дискуссия вокруг законопроекта сводится к выбору между двумя моделями: поддержкой собственного производства или открытой экономикой, при которой прибыль уходит за границу. Марченко убежден, что Украине ещё в 2022 году следовало бы выбрать первый путь.

Он аргументировал это тем, что отрицательное сальдо импорта и экспорта до начала полномасштабного вторжения составляло 2 млрд долл., а теперь – около 50 млрд долл.

Это означает, что импорт Украины значительно превышает экспорт, что приводит к оттоку валюты за границу и вынуждает Нацбанк расходовать резервы.

Марченко напомнил, что Евросоюз ещё в 2021 году ввёл налогообложение мелких посылок.

"Там сейчас совершенно не страдают и получают системные выгоды — собрали 88 млрд евро. Да, пострадал бизнес Китая. Такую же политику внедряют Турция, США, а мы до сих пор обсуждаем", — отметил министр.

Напомним:

Ранее "Укрпочта" категорически выступала против принятия этого законопроекта. Генеральный директор компании Игорь Смилянский заявил, что это не уменьшит отток валюты из страны, но приведет к росту цен для конечных покупателей и создаст дополнительное налоговое давление на украинцев.

В начале апреля Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроект № 15112-1 об отмене льготы в размере 150 евро на международные посылки. Его пока не приняли.

Источник