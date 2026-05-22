Єдність слова і дії: в Одесі підписано меморандум про співпрацю

Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін та керівник Одеського осередку ГО «Захист Держави» Олексій Земляний підписали меморандум про співпрацю між двома організаціями. Документ передбачає взаємодію у сфері громадянського суспільства, підтримки національної єдності, розвитку української культури та інформаційної стійкості.

Під час зустрічі сторони наголосили на важливості об’єднання громадських ініціатив у складний для країни час, коли суспільство потребує не лише військової, а й духовної та культурної консолідації.

«Українська мова — це не лише державна мова, а передусім мова єднання. В Одесі мешкають представники 132 національностей, і саме через повагу до культури, традицій та українського слова ми будуємо спільну Україну. Наш Всеукраїнський конкурс «Українська мова — мова єднання» вже понад чверть століття об’єднує людей з усіх регіонів держави, доводячи, що громадянське суспільство і культура мають величезну силу для зміцнення країни», — зазначив Юрій Работін.

У свою чергу Олексій Земляний підкреслив, що діяльність ГО «Захист Держави» спрямована на формування відповідального та згуртованого суспільства.

«Наша організація — це живе втілення єдності України. Ми об’єднуємо людей різних професій і поколінь заради спільної мети — допомоги військовим, підтримки ветеранів та побудови сильної, безпечної і процвітаючої держави. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб громадські організації, журналісти та активні громадяни діяли разом», — наголосив він.

ГО «Захист Держави» була створена як спільнота активних громадян із різних регіонів України, які після початку повномасштабної війни об’єдналися для підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та людей, що потребують допомоги у громадах. Організація працює незалежно та не є політичним проєктом, зосереджуючись на громадській і волонтерській діяльності.

Підписання меморандуму стало ще одним прикладом того, як громадянське суспільство в Україні продовжує зміцнювати горизонтальні зв’язки та працювати заради національної єдності.