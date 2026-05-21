Маріупольский театр в Одесі, вистава вже сьогодні

У цьому відео Геннадій Дибовський директор та одночасно худрук Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) розповідає про відродження театру після масштабної війни та анонсує нові вистави.

Коротко:

Трагедія та релокація: Після того, як 16 березня 2022 року російська бомба зруйнувала будівлю театру в Маріуполі, колектив зміг частково відновити роботу в Ужгороді завдяки підтримці адміністрацій (0:30–1:25).

Сучасний етап: Театр працює з «білого аркуша», залучаючи нових режисерів та акторів. Наразі в репертуарі п'ять вистав, оскільки театр не має власного приміщення для зберігання декорацій (1:25–2:59).

Анонс в Одесі: 21 травня в павільйоні Віри Холодної (Одеська кіностудія) відбудеться прем'єра імерсивної вистави «Косметика ворога» (2:14–2:37).

Міжнародна діяльність: Театр активно гастролює, виступаючи в Європі та готуючись до туру в Ізраїлі з виставою «Маріупольська драма», яка є свідченням воєнних злочинів (3:51–4:18).

Колектив відкритий до співпраці та пошуку нових глядачів у кожному місті, де вони виступають (4:19–4:37).