Вперше в Одесі моновистава "Кицька на спогад про темінь"

Незабаром в Одесі 21.08.2023 року в 18.00 глядачам буде представлена дивовижна моновистава драматурга Н.Неждана "Кицька на спогад про темінь" Це вистава Херсонського обласного академічно музикально-драматичного театру їм. Миколи Куліша, яка відбудеться в приміщенні Одеського театру мизичної комедії їм. М. Г. Водяного.

Квітки на виставу можна придбати в театральних касах міста.

Об’єднання зусиль волонтерів Херсону та Одеси!

#проєкт911 виступає інформаційним партнером, цього заходу.

Якщо зникли чи є потреба для військових або цивільних надішліть повідомлення *потрібно 911.poshuk@gmail.com або заповнюйте зразок у пошуках анкету на сайті www.platform911.org та надсилайте інформацію в Telegram на⁩⁩⁩⁩⁩⁩ 0509119101 або телефонуйте на гарячу лінію 0635422294 яка працює 24/7

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