Великобритания разрешила ввоз в страну дизельного топлива и авиатоплива, произведенных из российской сырой нефти, а также российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом пишет Reuters.

Целью решения является сдерживание роста цен на нефть и предотвращение дефицита топлива в стране на фоне войны на Ближнем Востоке.

Также поводом стало продление исключения из санкций США для российской нефти еще на месяц – до середины июня.

Кроме того, в Великобритании наблюдалось охлаждение рынка труда с сокращением количества рабочих мест и вакансий, что также связано с негативным влиянием энергетических шоков.

Выданная лицензия предоставляет исключения в отношении импорта продуктов из российской нефти, если топливо перерабатывается в третьих странах (не в России), и включает условие ведения учета для компаний.

Российская сырая нефть часто поступает на мировые рынки через посредников. Большие объемы поставляются в Индию и Турцию, где они перерабатываются и реэкспортируются, что затрудняет применение санкций.

Новые правила не имеют срока действия. В то же время они будут периодически пересматриваться и могут быть изменены или отменены.

Кроме того, Великобритания выдала ограниченную по времени лицензию на морскую перевозку СПГ из российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал". Разрешение будет действовать до 1 января 2027 года.

"Сахалин-2", базирующийся на Дальнем Востоке России, и "Ямал СПГ" в Арктике являются одними из крупнейших экспортных газовых проектов страны.

