Благодаря ослаблению санкций США и росту цен на энергоносители Кремль смог заработать около 7,7 млрд евро за первую половину марта.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

В период с 1 по 15 марта Россия зарабатывала около 513 млн евро в день с продаж нефти, газа и угля. Это на 8,7% превышает показатели за февраль.

Две главные причины - рост цен на нефть и временное ослабление санкций США на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним:

13 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, загруженной в танкеры, чтобы увеличить предложение на мировом рынке и избежать дефицита топлива.

После этого россияне поспешили загрузить больше нефти в танкеры, чтобы успеть продать больше товара, пока санкции не действуют.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против российской нефти вернут после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

Кроме этого, цена на российскую нефть Urals выросла до более 73 долл. за баррель, а на отдельных рынках (например, в Индии) - до более 100 долл. за баррель.





