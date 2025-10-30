Ископаемое топливо из РФ импортируют Словакия, Венгрия, Франция, Бельгия и Нидерланды.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, "Роснефти" и "Лукойла", чтобы ослабить способность Москвы финансировать свою военную машину. Санкции означают, что компании, которые покупают российскую нефть, рискуют потерять доступ к финансовой системе, основанной на долларе. Это может иметь особенно серьезные последствия для Индии и Китая, которые стали крупнейшими импортерами российской нефти и газа после полномасштабного вторжения Кремля в Украину более трех с половиной лет назад, пишет The Guadrian.

Лук Викенден, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), отметил, что значительное сокращение импорта ископаемого топлива в Азии будет "разрушительным" для экспортных доходов Кремля.

"С января по сентябрь этого года 86% экспорта российской сырой нефти, включая поставки по трубопроводам, приходилось на Китай и Индию. Если Москва потеряет доступ к этим рынкам, она может потерять примерно $7,4 млрд ежемесячного дохода, что равно примерно $3,6 млрд налоговых поступлений ежемесячно, которые идут непосредственно в военную казну Кремля. В сентябре импорт российской сырой нефти государственными нефтеперерабатывающими заводами Индии упал до самого низкого уровня с мая 2022 года, сократившись на 38% по сравнению с предыдущим месяцем. Если только Индия сократит импорт российской нефти, Кремль может потерять примерно $1,6 млрд ежемесячных налоговых доходов", — сказал Викенден.

Ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива в прошлом месяце снизились на 4%. Это самый низкий уровень с начала полномасштабного вторжения и сейчас составляют половину того, что было в сентябре 2022 года.

Хотя доходы значительно ниже, чем раньше, они все еще поддерживаются закупками нефти и газа покупателями из Азии и Восточной Европы, а также поставками сжиженного природного газа (СПГ) по морю в ЕС. Согласно данным Crea, ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, скупая половину общего экспорта российского СПГ, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, за ним следуют Китай (30%) и Турция (29%).

Венгрия и Словакия были крупнейшими импортерами российского газа в ЕС в прошлом месяце, закупив российское ископаемое топливо на сумму 393 млн евро и 207 млн евро соответственно. Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжали импортировать российский газ.

Франция была третьим крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в прошлом году, импортировав российское ископаемое топливо на сумму 153 млн евро, все в виде СПГ, часть которого впоследствии доставляли в Германию. Бельгия была четвертым по величине импортером, закупив российский СПГ на 92 млн евро, тогда как Нидерланды закупили СПГ на 62 млн евро.

Том Китинг, основатель Центра финансов и безопасности (CFS) при оборонном аналитическом центре Rusi, отметил: "ЕС быстро заявил, что они перенесут прекращение импорта на январь 2027 года, но сколько украинцев погибнет к тому времени? Некоторые европейские страны смогли почти сразу отказаться от российского импорта — это должно было произойти три года назад. Мы, конечно, должны привлечь к ответственности Индию и Китай, но мы также должны посмотреть на себя".

Ранее сообщалось, что Европейский Союз сможет полностью заменить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) альтернативными поставками с 2027 года без значительных ценовых потрясений. Все благодаря масштабным проектам в Соединенных Штатах и Катаре.





Источник