Турция использует лазейку в западных санкциях и поставляет российскую нефть в ЕС - маркируя её как турецкую. Как передает "Радио "Свобода", об этом пишет Politico.

Импорт российского топлива в ЕС запрещён с февраля 2023 года, но если изменить его марку, то санкции можно законно обойти. Эта схема возможна благодаря тому, что в ЕС можно ввозить "смешанное" топливо, если оно помечено как нероссийское.

Исследования показали, что за счёт перемаркировки нефти только в трёх портах Турции – Джейхане, Мармара-Эреглиси и Мерсине - Москва получила за год до трёх миллиардов евро.

Турция стала важным транзитным пунктом для российских нефтепродуктов на их пути в страны ЕС, пишет издание. Так, за период с февраля 2023 по февраль 2024 года, объем закупок Турцией топлива у России вырос на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Турецкий экспорт топлива в страны Европейского союза за этот же период увеличился на 107%.

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы имеют возможность перерабатывать около одного миллиона баррелей нефти в день, что позволяет им смешивать российскую нефть с другими продуктами и легально экспортировать её в ЕС, как турецкую.

Одним из основных импортёров такого "смешанного" топлива является Греция, несмотря на уверения Афин в том, что страна проводит соответствующий контроль на таможне и не допускает нарушений.

Эта схема иллюстрирует "креативные" способы, с помощью которых Россия обходит санкции ЕС, чтобы продолжать поставки топлива, доходы от которых составляют почти половину бюджета страны.

В феврале 2023 года вступил в силу запрет на поставки в ЕС российских нефтепродуктов. Теперь страны блока закупают их у государств, покупающих российскую нефть. По оценке исследователей, отслеживавших рейсы танкеров, за год на топливо для ЕС переработано около 35 миллионов баррелей нефти из России. По оценке НКО, дизельное топливо из российской нефти продолжали покупать и Великобритания, и США.

За 2023 год Москва могла заработать больше одного миллиарда евро на поставках нефти, переработанной потом в топливо для рынка Евросоюза, говорится в исследовании некоммерческой группы Global Witness.