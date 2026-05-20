Козацькому театру бути у кожному регіоні України

11 травня 2026 року в Одесі, у приміщенні Одеської міської ради, відбулося урочисте вшанування Одеського козацького театру «Отаман», який відзначив своє 20-річчя. Колектив театру отримав почесні подяки від начальника Одеської міської військової адміністрації за багаторічну творчу, культурну та патріотичну діяльність.

За два десятиліття театр «Отаман» став не лише творчим колективом, а справжнім осередком національно-патріотичного виховання. Основна діяльність театру спрямована на роботу з дітьми та молоддю у межах позашкільних програм, а також на популяризацію української культури та козацьких традицій серед широкої аудиторії.

Сьогодні у штаті театру — лише 14 людей, але за цими цифрами стоїть колосальна праця: майже 6 тисяч мистецьких заходів, 175 гастролей Україною та три закордонні тури. Щороку театр проводить близько 300 творчих заходів — у середньому шість виступів на тиждень.

Серед вагомих відзнак театру — перемога у проєкті «Надбання Одеси» у 2016 році, почесна грамота Міністерства культури України у 2018-му, орден «Флагман освіти України» у 2019 році та почесна грамота Верховної Ради України у 2025-му. А нині театр отримав ще й офіційне визнання Національного реєстру рекордів України як найстаріший музично-драматичний козацький театр держави.

Засновник і керівник театру Едуард Левченко переконаний: настав час для нового етапу розвитку колективу.

— «Мрію, що Одеська міська рада та Одеська міська військова адміністрація можуть вирішити, що настав час, коли козацький театр однієї громадської організації може вирости у козацький театр цілого Одеського міста», — наголосив він під час урочистостей. На думку Едуарда Левченка, саме сьогодні, у воєнний час, Україна особливо потребує потужних культурних проєктів, які формують національну самосвідомість молодого покоління. — «Поява патріотичного муніципального або обласного козацького театру — це ще один великий крок держави до підняття рівня самоідентичності та самоповаги. Діти змалку мають знати та пишатися тим, хто вони є і ким були їхні предки», — переконаний керівник театру.

Він підкреслює, що українське козацтво є не лише історичним символом, а фундаментом української державності, демократії та військової звитяги.

— «Український козак — це непереможний дух і сила, яку потрібно поважати та доведеться визнати. Доказ цього вже п’ятий рік бачить увесь світ», — зазначив Едуард Левченко.

Керівник театру також закликав органи місцевого самоврядування в різних регіонах України розглянути можливість створення муніципальних та обласних козацьких театрів як важливих центрів патріотичного виховання.

Історія театру «Отаман» нерозривно пов’язана з Національна спілка журналістів України. Театр був заснований 22 квітня 2006 року в Одесі на Куликовому полі за сприяння Одеської регіональної організації НСЖУ. Саме на запрошення журналістської спільноти під час конкурсу «Українська мова — мова єднання» відбувся перший виступ колективу.

Сьогодні найстаріший музично-драматичний козацький театр України продовжує активно працювати, об’єднуючи навколо себе шанувальників української культури та звертаючись до громадськості з ідеєю створення нової системи патріотичного виховання через мистецтво.

У театрі переконані: коли козацькі театри з’являться у різних регіонах держави, це стане не лише культурною, а й великою духовною перемогою України.