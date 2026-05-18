10-го мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, в храмах епархии за Божественной литургией верующие причастились Святых Христовых Тайн и вознесли искренние молитвы о прекращении войны и о мире в Украине. В воскресный день Церковь предложила отрывок из Евангелия от Иоанна.

6-го мая архиепископ Арцизский Виктор совершил чин отпевания новопреставленной схимонахини Варвары в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре. За богослужением возносились молитвы об упокоении души усопшей рабы Божией и даровании ей Царства Небесного.

13-го мая студенты IV курса Одесской духовной семинарии впервые сдавали итоговый бакалаврский экзамен. Выпускники продемонстрировали высокий уровень подготовки по богословским, историческим и церковно-практическим дисциплинам.

Наместник Свято-Покровского мужского монастыря в селе Мариновка архимандрит Мелетий принял в святой обители представителей образовательного и научного сообществ, которые собрались на конференцию «Формирование национальной идентичности и морально-этических основ воспитания учащейся молодежи».

9-го мая состоялся финал VI Православного интеллектуального турнира воскресных школ «Буквица», организованного Одесской духовной семинарией и Отделом религиозного образования и катехизации Одесской епархии. Победу одержали команды из Южненского благочиния, а именно воскресная школа храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» села Дофиновка и сборная команда из трёх сел Одесского района.

В грядущее воскресенье Церковь вспоминает исцеление слепорожденного человека — это не просто чудо возвращения зрения, а история о том, как Бог находит нас в нашей персональной тьме.

Христос говорит: «Я свет миру», и Его действия подтверждают, что никакая врожденная беда не является приговором или наказанием за грехи предков. Слепец проявил удивительное послушание, отправившись к купальне Силоам с глазами, помазанными брением, доверившись слову Спасителя.

Однако самое важное прозрение произошло не в теле, а в его душе. Пока фарисеи, имея здоровые глаза, оставались духовно слепыми из-за своей гордыни, бывший нищий узнал в Иисусе Сына Божьего. Этот случай учит нас, что истинная слепота — это не отсутствие зрения, а нежелание видеть Божью любовь в своей жизни.

Часто мы проходим мимо чудес, погруженные в свои правила и предрассудки, как это делали критики Христа. Господь призывает нас умыться в «духовном Силоаме», чтобы сбросить пелену равнодушия и страха. Пусть каждый из нас найдет в себе смелость сказать вместе с исцеленным: «Я был слеп, а теперь вижу».

Пусть свет Христов освещает наш путь, превращая наши немощи в повод для прославления Бога!