По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 26-го октября, в день памяти Иверской иконы Божией Матери, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении епископа Тарутинского Алипия и епископа Овидиопольского Анастасия.

В день почитания иконы Божией Матери «Иверская», по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии, возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении настоятеля протоиерея Иоанна Желиховского и духовенства собора.

День 26-е октября по-особенному праздничный для Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы, где сберегается старинный Иверский образ Божией Матери. Каждый православный, проходя через центр города Одессы, может войти в собор, приложиться к святому образу и обратиться к Божией Матери за Ее благословением.

27-го октября в селе Приозерное Измаильского района совершили Божественную литургию по случаю престольного праздника храма в честь преподобной Параскевы Сербской. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела богослужение возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий.

В жизни Одесской духовной семинарии богослужению отводится важное первое место. 29-го октября ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил вечернее богослужение с чтением акафиста апостолу Андрею Первозванному - небесному покровителю семинарии – в храме в честь Успения Богородицы Свято-Успенского мужского монастыря. За богослужением молились воспитанники духовной семинарии.

Старинный Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, насчитывающий более 2-х веков, обновляется благодаря трудам и молитвам Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского. 25-го октября Владыка Агафангел осмотрел ведущиеся строительно-ремонтные работы в обители и преподал труженикам свое архипастырское благословение.

Жизнь христианская - это труд, выполняя который, человек не только может научиться воплощать в жизни учение Евангелия, но и стяжать себе сокровище в Небесных обителях.

Для гармоничного построения той самой жизни во Христе человеку очень полезно научиться правильно выстраивать приоритеты - что важно, а что можно отодвинуть на второй план.

Притча о богатом и Лазаре, которая воспоминается за богослужением в грядущее воскресенье, между строчек учит нас, в том числе, выбирать приоритеты. Мы читаем в притче слова Авраама, который богатому говорит: «люди, которые не слушают Священное Писание, то даже если и умерший перед ними предстанет, не будут верить».

Из этих слов мы ясно понимаем, что чтение Священного Писания, а особенно Евангелия, и следование Ему должно быть одним из главных наших приоритетов. Чтение - это ежедневный внимательный труд ума, а следование - воплощение того, что мы прочитали, в жизнь.

Это ключ к правильному построению христианской жизни, который откроет для нас Небесное сокровище.