4-го мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, когда Церковь чтит память святых жен-мироносиц, архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. В Неделю святых жен-мироносиц архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Рождество-Богородичном Александровском женском монастыре. Также в этот день в Измаиле были организованы Пасхальный концерт и праздничное угощение ко дню памяти святых жен-мироносиц в рамках проекта «Добро объединяет». В Свято-Иверском Одесском мужском монастыре

4-го мая состоялось особое событие - воскресная школа представила Пасхальное праздничное действо, посвященное мамам и всем женщинам. Маленькие актеры показали светлую, поучительную историю о любви, ответственности и силе молитвы, в которой раскрыли многогранность своих талантов. Одесса со дня своего основания находится под особым духовным покровительством святого великомученика и Победоносца Георгия. В Свято-Успенском мужском монастыре в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» южный предел посвящен святому великомученику и Победоносцу Георгию.

Здесь 6-го мая, в день памяти Георгия Победоносца, архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и братии в священном сане. 9-го мая за традиционным соборным акафистным пением перед Касперовским чудотворным образом Богородицы в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы вознесли молитву о всех, кто положил свою жизнь за мир и победу.

2-го мая ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко и проректор по учебно-методической работе протоиерей Андрей Гавриленко приняли участие в организации и проведении Всеукраинской конференции «Пасхальные образовательные встречи». Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках - и все. И забот ни о чем не иметь, словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены, без всякого внешнего дохода. Как же это происходило? Совершенная преданность их воле Божией - залог их обеспеченности; Господь располагал сердца слушавших проповедь, и те питали проповедников. Апостолы не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо переносили встречающиеся им неприятности. Одна у них была забота - проповедовать, и одна печаль, если не слушали их проповеди. Отсюда чистота, независимость, и многоплодность проповедания. И сейчас это актуально, но немощь наша требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Преданность Господу - высшая степень нравственного совершенства, и достигается она не сразу, а как только познают цену его. Преданность Господу сама приходит после трудов над собою.