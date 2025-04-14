7-го апреля Церковь празднует Благовещение – евангельское событие, когда люди в лице Богородицы получили благую весть о пришествии Спасителя. В этот день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении настоятеля протоиерея Иоанна Желиховского и духовенства собора.

6-го апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, день памяти преподобной Марии Египетской, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и братии обители.

10-го апреля духовник обители архиепископ Арцизский Виктор совершил монашеский постриг в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре. После пострига архиепископ Виктор обратился к новопостриженным сестрам со словом наставления и в память об этом дне подарил каждой небольшую икону.

5-го апреля викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий совершил монашеский постриг четырех насельниц Свято-Рождество-Богородичного Александровского женского монастыря.

В День освобождения Одессы, 10-го апреля, архиепископ Южненский Диодор и благочинный 1-ого Одесского городского округа протоиерей Павел Полещук почтили память погибших, возложив цветы к мемориалу «Крылья Победы». Вслед за Вербным воскресеньем начинается Страстная Седмица. Это последняя перед Пасхой и самая важная неделя всего года: Церковь обращает внимание каждого из нас на страдания Спасителя, на Его Голгофскую жертву, на пролитие честнейшей Крови, смерть, погребение, сошествие во ад и славное Воскресение. Каждый православный христианин должен приложить все усилия к тому, чтобы побывать на службах Страстной недели. В Великую Среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться. В четверг Страстной седмицы, когда вспоминается Тайная вечеря, православные причащаются Святых Христовых Таин. А вечером в четверг читаются 12 Евангелий Святых Страстей. Великая Пятница – день великой скорби и строгого поста, до выноса Плащаницы никто не вкушает пищи. В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, сошествие Его во ад и введение благоразумного разбойника в рай. 20-го апреля, в воскресенье, начинается светлый праздник Пасхи. Сегодняшний выпуск завершим словами митрополита Антония Сурожского: «Приблизимся ко Христу [...] поверим в Его веру в нас и станем надеяться такой надеждой, которая ничем не может быть сокрушена, потому что Бог верен и Его обетование нам ясно: Он пришел не судить мир, а спасти мир…».