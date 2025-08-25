Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, предусматривавший предоставление социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения нетрудоустроенным гражданам Украины. Об этом сообщает Wydarzenia.

Навроцкий объяснил, что социальные выплаты и медицинская помощь должны распространяться только на тех украинцев, которые работают в Польше и производят отчисления в фонды.

"Поляки в собственном государстве должны быть как минимум на уровне с нашими гостями из Украины. Это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон в такой редакции", - заявил он.

Речь идет, в частности, о программе "800+", предусматривающей выплату 800 злотых на каждого ребенка. Президент подчеркнул, что все политические силы декларируют предоставление этих выплат только трудоустроенным гражданам.

"Я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" принадлежит только тем украинцам, которые работают. То же касается и медицинского обеспечения. Выходит так, что граждане Украины, которые не делают отчислений в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по сравнению с гражданами Польши", - сказал Навроцкий.

Он также сообщил, что внес собственный проект закона, предлагающего:

новые правила предоставления гражданства иностранцам, включая украинцев;

увеличение срока получения гражданства с 3 до 10 лет;

усиление ответственности за незаконное пересечение границы — до 5 лет заключения.

Навроцкий призвал правительство и парламентские партии доработать его законопроект в течение двух недель.

Напомним, что в июле Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о переговорах с вице-премьер-министром Польши по военной помощи и возможности закупки польского оружия в кредит на 120 млн евро.

