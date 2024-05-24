Польские власти отменили выплаты частным лицам, которые предоставляли жилье и питание украинским беженцам. Также ввели определенные ограничения на пребывание в специальных центрах содержания.

Украинцам, которые выехали в Польшу в связи с вторжением РФ, могут легально находиться на территории страны до сентября 2025 года. При этом сохраняется большинство финансовых выплат, но меняются некоторые условия предоставления денег. О деталях закона, который поддержал Сенат Республики Польши, написали на портале Polska Agencja Prasowa (PAP).

На портале сообщили, что 22 мая Сенат проголосовал изменения в закон о помощи украинцам, которые находятся под защитой Европейского Союза и оказались в Польше. Подавляющее большинство сенаторов, 87, проголосовали "за", голосов "против" — четыре, "воздержался" — один сенатор. Закон вступит в действие после того, как его подпишет президент Анджей Дуда, отмечается в статье.

Изменения в закон подавали несколько ведомств — администрация президента Польши, Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство семьи, труда и социальной политики, канцелярия премьер-министра. Было предложение от сенатора партии "Право и справедливость" по программе выплат на детей "800+". Идея заключалась в том, что средства выплачивались бы только тем, кто имеет "карту проживания". Однако идею отклонили, написали на портале PAP.

Какую помощь можно получить в Польше украинцам 2024?

В законе о помощи украинцам в Польше указываются даты и условия пребывания, информация о выплатах тем, кто в этом нуждается:

срок легального пребывания беженцев с документом UKR PESEL — до 30 сентября 2025 года;

программа "800+", то есть выплаты на ребенка, сохраняется, но появляется условие — ребенок должен учиться в школе;

расширяется перечень медицинской, социальной, семейной помощи, которую оформляют в ZUS (в региональных учреждениях социальной помощи);

студенты имеют право посещать бесплатные уроки польского языка, но есть два условия. Во-первых, срок обучения ограничен 36 месяцами. Во-вторых, речь идет о студентах, которые начали обучение в 2022/23 и 2023/24 гг;

вводят новые правила получения PESEL — украинец должен предъявить действительный "проездной документ".

Какую помощь отменят или изменят с 1 июля 2024 года:

меняются правила проживания и питания беженцев в центрах коллективного размещения — это становится возможным только после заключения соответствующего соглашения с воеводством;

отменяются выплаты владельцам помещений, которые пустили к себе украинцев и тратили деньги на их проживание и питание (раньше платили по 40 зл. в сутки);

отменяют единовременная выплата 300 злотых украинцам, которые только приехали, также им не будут компенсировать расходы на фотографию для получения PESEL.

Отметим, в марте 2024 года посол Польши в Украине заявил, что правительство его страны заинтересовано в украинцах, прибывших после начала войны. Среди причин — новые рабочие руки на рынке труда и уплата налогов гражданами, которые пошли работать. Ориентировочное количество украинцев в Польше — около 950 тыс. человек, а всего в Европейском Союзе находятся около 4,2 млн граждан, сообщили в правительстве.

Напоминаем, 14 мая Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса украинских беженцев в трех странах Европы: установили, какое количество может вернуться на родину.

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