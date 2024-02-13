РБК-Украина рассказывает, в каких европейских странах планируется урезать выплаты, чтобы снизить поток людей и побудить украинцев работать.

Польша – льготы продлили всего на 4 месяца

Временная защита для бежавших от войны в Украине действует в Польше до 4 марта 2024 года. 9 февраля 2024 года польский Сейм проголосовал о продлении временной защиты и программы помощи до 30 июня 2024 года. После этого условия для украинских беженцев могут измениться.

В частности, до 30 июня будут действовать следующие льготы для украинцев:

право на получение семейной помощи;

свободный доступ к рынку труда;

доступ к медицинской помощи;

возможность вести бизнес.

Ранее предлагалось также ввести ограничения на поездки в Украину и аннулировать временную защиту. Речь также шла об уменьшении выплат на детей.

Сейчас украинцы наравне с поляками получают пособие на каждого ребенка до 18 лет в размере 800 злотых в месяц (7500 грн). В правительстве готовятся проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими украинским беженцам помощь.

Между тем последнее исследование Варшавского университета показало, что большинство поляков (53% респондентов) против предоставления льгот и выплат беженцам. Государственную помощь одобряют только 21% опрошенных.

Ирландия – кардинальное сокращение денежной помощи

Ирландия столкнулась со слишком большим потоком беженцев из Украины и других стран. Только украинцев там уже больше 110 тысяч. С марта 2022 года страна потратила на социальные выплаты украинцам более 750 млн евро. В предоставленном государством бесплатном жилье проживает около 75 тысяч украинцев. Это преимущественно гостиницы, но могут быть монастыри и модульные домики.

Для украинских беженцев, которые приедут с февраля, правительство Ирландии согласовало сокращение выплат. Такие меры должны снизить поток желающих получить убежище, поскольку в стране возник ощутимый дефицит жилья.

По новым правилам новоприбывшие, которые будут проживать в бесплатном жилье от государства будут получать помощь в 38,80 евро в неделю. До сих пор размер выплат для всех беженцев составлял 232 евро в неделю. Проживать в государственном жилье новоприбывшим можно будет до 90 дней. После выезда из бесплатного жилья выплаты могут быть повышены. Тогда нужно будет искать жилье в аренду самостоятельно.

Для прибывших ранее беженцев указанные ограничения пока не будут применять, но в правительстве предполагают, что такие меры могут одобрить в будущем.

В то же время, для беженцев из Украины урезают финансирование на домашних животных. Теперь новоприбывшие не смогут брать их с собой в государственное жилье, потому что не будет оплачиваться их размещение. Для тех украинцев, которые раньше прибыли в Ирландию и живут в предоставленном государством жилье, начнет действовать запрет на приобретение новых животных.

Норвегия сократит выплаты и ужесточит правила для украинцев

Правительство Норвегии вводит новые меры по контролю иммиграции. Страна во второй половине 2023 года столкнулась со значительным притоком украинских беженцев, из-за чего места в муниципалитетах почти исчерпались. Поэтому норвежское правительство решило снизить привлекательность страны и уравнять помощь украинским беженцам до уровня других северных стран.

В начале зимы в Норвегии объявили об усилении правил пребывания, а в конце января 2024 года правительство внесло дополнительные предложения по сокращению помощи. В частности, Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту людям с двойным гражданством. Также поездки украинцев домой могут привести к аннуляции вида на жительство в Норвегии, кроме особых случаев.

Среди других изменений:

Норвегия не будет оказывать финансовую помощь, если украинцы решат жить вне центра для беженцев;

базовые и дополнительные льготы будут зависеть от продолжительности проживания;

выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей уменьшат на 530 евро;

на выплату при рождении ребенка в 8200 евро будут иметь право только те беженцы, которые проживут в стране не менее 12 месяцев;

выплаты государственной помощи на детей в возрасте до 18 лет по перерасчету могут быть отменены;

проживание в приютах с животными будет невозможно.

Также украинцев будут побуждать работать. Власти ужесточат ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности. Необходимо будет тратить на деятельность, ориентированную на работу, от 15 часов в неделю.

В Чехии изменят условия бесплатного проживания

В Чехии в 2024 году для беженцев из Украины запланированы изменения в программе помощи. В частности, с 1 сентября 2024 года ограничивается срок и условия предоставления бесплатного жилья.

Беженцы получат право на бесплатное проживание в гуманитарном жилье до 90 дней. До того времени такое размещение будет предоставляться на 150 дней. С сентября 2024 года исключение не будут делать даже для уязвимых категорий беженцев (людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми), которые сейчас имеют право жить в жилье от государства без ограничения срока.

Для получения гуманитарных выплат, которые предусматривают определенные суммы для оплаты жилья и средств на питание, нужно будет указывать все доходы из Украины. В частности, в анкете необходимо будет ставить отметку, что заявитель дает разрешение центру занятости получать информацию о доходах от украинской стороны. Бюро трудоустройства смогут посылать запросы о пенсиях или выплатах в украинские учреждения. Также нужно будет подавать справку о доходах, полученных из источников, кроме официальной работы в Чехии. Эти средства будут учитываться при расчете окончательной суммы пособия.