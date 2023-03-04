26-го февраля Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Великую вечерню с чином прощения в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Владыке митрополиту сослужили архиепископ Южненский Диодор, наместник Свято-Пантелеимоновского Одесского мужского монастыря архимандрит Лука и многочисленное духовенство Одесской епархии. Первая неделя Великого поста - время особого покаяния и сугубых молитв. С понедельника по четверг за вечерним богослужением в храмах читают Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. 27-го февраля Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел читал 1-ю часть Покаянного канона в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Содержание канона святого Андрея Критского совпадает с содержанием всего Великого поста – это покаяние и изменение образа жизни согласно учению Христа. Канон Андрея Критского – напоминание о том, что именно Господь спасает, прощает, милует и дает возможность возродиться духовно. 28-го февраля управляющий Одесской епархией прочитал 2-ю часть Великого покаянного канона в Свято-Троицком соборе Одессы. Канон Андрея Критского называется Великим не только по своему значению и охвату Священной истории, но и по объему – в нем содержится 250 коротких молитвенных песнопений. 1-го марта митрополит Одесский и Измаильский Агафангел читал Великий покаянный канон Андрея Критского вместе с наместником и братией Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря. 1-го марта, в третий день святой Четыредесятницы, в монастырях и храмах Украинской Православной Церкви была совершена первая в этом году Литургия Преждеосвященных Даров. Правящий архиерей Одесской епархии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и братии обители в священном сане. В завершение подготовительного периода к Великому посту в этом году Церковь праздновала память Иверского образа Божией Матери. 25-го февраля, в день престольного праздника обители в честь Иверской иконы Богородицы архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители и духовенства города. В день празднования Иверской иконы Богородицы, по благословению Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Здесь хранится древний чтимый Иверский образ Божьей Матери, написанный в 1894-м году к 100-летию Одессы. Первые части нового просветительского проекта Одесской духовной семинарии под названием «Весна духовная. Великий пост с богословами» вышли на ютуб-канале духовной школы. В нем преподаватели Одесской семинарии рассказывают о значении, символике и содержании великопостных богослужений. Первые выпуски проекта, которые называются «Дорога к Воскресению» и ««Откуду начну плакати окаянного моего жития» собрали более 5-ти тысяч зрителей. Совсем недавно мы с вами вступили на поприще Великого поста. Святитель Феофан Затворник дает некоторые советы о том, как правильно поститься и вот один из них: «Бойся Бога и удаляйся от зла». Положи в этом предел твоего говения, чтоб в конец его водворился страх Божий и укоренилось твердое намерение уклоняться от всякого зла, хотя бы для этого необходимо было тебе все потерять, даже жизнь твою. Для этого не ограничивайся одним внешним порядком говения, но займись особенно собою, войди в себя и посмотри образ мыслей твоих, во всем ли он согласен с неложным Божиим словом, – посмотри свои склонности и расположения, таковы ли они, каких требует от тебя Господь в Евангелии; посмотри всю жизнь твою, во всем ли она согласна с заповедями Божьими. Все богопротивное оплачь и возненавидь, и положи впредь не возвращаться на то. Вот такой пост будет приятен Господу и полезен для человеческой души.