Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Учора, 10:00
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского в Свято-Иверском мужском монастыре
Категорія:
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Таїнство віри
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