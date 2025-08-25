О гарантиях безопасности для Украины говорить не стоит, пока не закончится война. При этом россияне тоже будут вовлечены в процесс, поскольку они являются ключевой стороной - они должны согласиться прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для программы Meet the Press на NBC News.

"Во-первых, мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не закончится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении войны. Поэтому, конечно, с ними будут говорить об этом", - сказал он.

Вэнс подчеркнул, что это вовсе не означает размещение российских военных в Украине. Но по мнению Белого дома, невозможно "разумно обеспечить" гарантии безопасности, не обсудив их с россиянами.

К тому же гарантии безопасности будет предоставлять ряд стран. Большую роль среди них будут играть европейские страны. Также есть другие страны во всем мире, которые тоже не против принять участие в гарантиях безопасности.

"Россияне будут привлечены, потому что они являются ключевой стороной, необходимой для остановки убийств. Опять же, именно так происходят переговоры. Это взаимопонимание. Это разговор между обеими сторонами", - подытожил Вэнс.

Россияне хотят стать "гарантами безопасности"

Напомним, недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не примет никаких коллективных гарантий безопасности без своего участия.

Лавров подчеркнул, что Кремль будет требовать права вето, а также привлечения Китая. Заявление Лаврова, отмечают СМИ, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.

В Киеве такое условие назвали неприемлемым. В Белом доме вообще высмеяли такое предложение. Досталось россиянам и от Евросоюза - еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял как Лаврова, так и российского диктатора Владимира Путина.





