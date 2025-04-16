Представители Украины, Великобритании, Франции и Турции проводят консультации по вопросам безопасности в Чёрном море. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте (https://t.me/BILD_Russian/22538) в Одессу. По его словам, речь идёт о встрече военных. Обсуждаются «коалиция желающих» и «соответствующие шаги».

Рютте напомнил, что при посредничестве Турции в 2022 году удалось достичь соглашения о вывозе зерна через Чёрное море:

«Давайте отнесёмся с оптимизмом к тому, что Турция вновь пытается собрать за столом все заинтересованные стороны. Будем надеяться, что ей это удастся».

Зеленский добавил, что обсуждается «присутствие контингента на море»:

«Мы считаем, что Турция может сыграть важную роль в будущих гарантиях безопасности в Чёрном море».

В то же время Зеленский подчеркнул, что на переговорах «речь идёт не о завершении войны», а о том, что произойдёт после прекращения огня и какие будут гарантии безопасности.