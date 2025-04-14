Официальные представители Украины и России собираются встретиться в Анкаре 15—16 апреля для обсуждения вопросов безопасности в Черном море, сообщили источники CNN Turk в Минобороны Турции. Кто именно может принять участие в переговорах, не уточняется. Ни Москва, ни Киев анонсов на эту тему не делали, и какого-либо подтверждения данной информации с их стороны нет. Прямых переговоров между Россией и Украиной не было с весны 2022 года. Некоторые соглашения — например, “зерновая сделка” в Черном море, достигались через посредников.

Hurriyet со ссылкой на заявление Минобороны пишет, что встреча должна последовать за прекращением огня между Россией и Украиной. Она пройдет в штабе командования Военно-морских сил Турции “с участием военных представителей иностранных государств”. Целью заявлено обсуждение совместных шагов по поддержанию мира в черноморском регионе, включая военно-морское планирование и контроль судоходства.