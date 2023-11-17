Украина перехватила инициативу у России в Черном море, благодаря применению беспилотников вынудив отступить российские военные корабли.



«Впервые в мире, а именно в Черном море, начал действовать флот морских беспилотников: украинский флот», – отметил Зеленский в мессенджере Telegram.



«Нам удалось перехватить инициативу у России в Черном море...» – подчеркнул президент Украины.



Он напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия заблокировала украинские черноморские порты, повредив портовую и зерновую инфраструктуру и нарушив работу мировых продовольственных рынков.



Однако в ходе войны Украина изменила баланс сил, подчеркнул Зеленский. Он выразил признательность Турции, Болгарии, Румынии и Молдове за оказываемую ими поддержку.



«Мы смогли продемонстрировать, что сотрудничество стран Черноморского региона при поддержке партнеров может вернуть стабильность мировому рынку продовольствия», – сказал украинский президент, обращаясь к участникам встречи представителей стран Причерноморья.





«Мы сумели обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая теперь позволяет функционировать нашим морским экспортным коридорам. Дунайский регион также приобретает новую роль – он тоже имеет решающее значение для глобальной безопасности», – констатировал Зеленский.

После того, как Москва вышла из Черноморской зерновой инициативы, позволявшей безопасно вывозить зерно из Украины, Киев создал альтернативный коридор.

По этому коридору Украина смогла экспортировать 4 млн тонн грузов, заявил ранее Зеленский.

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