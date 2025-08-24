Владелец OnlyFans Леонид Радвинский получил рекордные 701 миллионов долларов дивидендов. Об этом сообщает Bloomberg.

Платформа OnlyFans, которая позволяет авторам монетизировать свой контент напрямую через подписки, выплатила своему владельцу Леониду Радвинскому 701 млн долларов дивидендов.

Эта рекордная выплата стала известной из отчетности лондонской компании Fenix International Ltd., управляющей сервисом, на фоне слухов о возможной продаже бизнеса по оценке до $8 млрд, говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2024 года объем транзакций на платформе достиг $7,2 млрд (против $6,6 млрд годом ранее), прибыль до налогообложения — $684 млн (+4% г/г). Количество аккаунтов авторов выросло до 4,6 млн (+13%), а количество аккаунтов подписчиков увеличилось на 24%, до 377,5 млн.

OnlyFans получает прибыль благодаря 20% комиссии со всех транзакций — от видео и фото до приватных чатов, напоминает агентство.

Леонид Радвинский, проживающий в США, купил контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у британских основателей Гая и Тима Стокели, которые основали сайт в 2016 году. Платформа получила пиковую популярность во времена пандемии коронавируса.

В мае сообщалось, что владелец OnlyFans ведет переговоры о продаже компании инвесторам за оценки компании в около 8 млрд долл. Тогда агентство Reuters писало, что сделку с группой инвесторов во главе с инвестиционной фирмой Forest Road Company из Лос-Анджелеса “могут заключить в течение следующей недели или двух”.

За 2023 год OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому 472 млн долл дивидендов в прошлом финансовом году, в результате чего за три года он получил от сайта более 1 млрд долл.

Ранее сообщалось, что украинские налоговики торгуют базами данных украинских моделей Onlyfans. Данными о тысячах украинцев, которые создают и распространяют порноконтент на платформе OnlyFans, заинтересовалась Государственная налоговая служба. Налоговики говорят, что с доходов, полученных от изготовления и распространения порно, следует платить налоги.





Источник