Компания OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому 472 млн долл дивидендов в прошлом финансовом году, в результате чего за три года он получил от сайта более 1 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно финансовой отчетности Великобритании, Радвинский заработал 338 миллионов долларов в 2022 году и 284 миллиона долларов за год до этого. 42-летний гражданин США является единственным владельцем холдинговой компании OnlyFans, Fenix International Ltd.

За год, закончившийся 30 ноября 2023 года, OnlyFans получил прибыль в размере около 485,5 миллионов долларов США, что на 20% больше, чем в предыдущем году, говорится в отчете Fenix International, опубликованном в пятницу.

Согласно отчету, доход также вырос примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом до 1,3 миллиарда долларов. Общее количество авторов на платформе выросло на 29% до 4,1 миллиона, а пользователей - на 28% до 305 миллионов.

Радвинский купил контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у британских основателей Гая и Тима Стокели, которые основали сайт в 2016 году.





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