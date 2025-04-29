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Сьогодні, 16:00

Українські моделі OnlyFans заробили понад 100 млн доларів

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Украинские модели платформы OnlyFans в период 2020-2022 годов заработали 111 млн долларов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью Экономической правде, передает Korrespondent.net. 

"606 (налоговых) проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Налогоплательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 млн гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 млн гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам - 111 млн долларов", - рассказал он.
По данным ГНС, в 2020-2022 годах 5435 украинцев получали доходы от размещения контента на OnlyFans. В сумме у них было 7036 зарегистрированных аккаунтов (платформа позволяет регистрировать несколько аккаунтов на одного человека).
 
В сентябре 2024 года ГНС получила данные об этих украинцах в рамках обмена налоговой информацией с Великобританией, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans.
 
Получив эти данные, украинские налоговики начали направлять лицам, которые получали доходы от этой платформы, запросы с просьбой предоставить декларацию или с требованием уплатить налог. В сумме было отправлено 5126 таких запросов. Некоторые из моделей OnlyFans решили добровольно подать декларацию и уплатить налоги.
 
"748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода - 356 миллионов гривен", - рассказал главный налоговик.
По словам Кравченко, часть моделей OnlyFans зарегистрировали ФЛП и платят единый налог. В то же время часть таких лиц декларируют доходы как физические лица, а значит платят 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора (с 2025 года ставка этого сбора выросла до 5%).
В некоторых случаях модели могли сотрудничать с OnlyFans-агентствами и получать "на руки" лишь около 20% от того дохода, который перечисляла платформа. Остальное забирало агентство как плату за свои услуги. Следовательно, размер налога, который от них требует ГНС, может равняться размеру фактически полученного такими моделями дохода.



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