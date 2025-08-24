Итальянская Corriere della Sera опубликовала новые детали, связанные с делом задержанного на этой неделе в связи со взрывом газопровода “Северный поток — 2” в 2022 году, гражданина Украины Сергея Кузнецова.

Кузнецов, имевший звание капитана СБУ, был руководителем диверсионной группы из шести человек на яхте “Андромеда”. Это первое задержание по делу о взрывах.

Группа опытных водолазов, действуя в очень холодной воде на глубине 80 м, смогла самостоятельно найти трубы на дне и установить не менее четырех взрывных устройств. Они были сравнительно маломощными — до 30 кг.

Диверсанты тем не менее оставили следы на дне (включая ДНК) и не смогли ликвидировать улики на арендованной яхте. Именно это позволило немецким следователям раскрутить всю цепочку.

Кузнецов после операции свободно выехал в Украину, а в Италию, где был задержан, приехал потом по семейным обстоятельствам.

Издание повторяет версию “патриотической попойки”, стоявшей у истоков операции, а также то, что президент Украины Владимир Зеленский знал об операции, но остановить ее якобы не дал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.





