Порошенко встановив російськомовний Windows на Mac, а в ОП дивляться заборонену HDRezka (фото)

Пятый президент Украины Петр Порошенко опубликовал фото, на котором видно, что он пользуется русскоязычной операционной системой Windows, установленной на ноутбуке Mac. В подобный курьез также попал SMM-специалист Офиса президента, который пользуется русскоязычным интерфейсом и имеет в закладках пиратский сервис HDRezka.

Порошенко выложил в соцсети X (Twitter) пост, в котором рассказал, что принял участие во внеочередном неформальном саммите Европейской народной партии в формате видеоконференции. Политик добавил несколько кадров, на которых зафиксирована эта онлайн-встреча.

Пользователи сети почти сразу заметили, что в приложении Порошенко языком интерфейса выбран русский. В частности, в меню поиска на русском указано слово "Поиск", а в интерфейсе приложения, где проходила видеоконференция, можно заметили кнопки "включить микрофон", "остановить видео" и "совместный доступ".

Более того, на ноутбуке наклеен листочек, вероятно, с паролем от какого-то гаджета или программы, на котором пишет "1234".

Украинцы иронично отреагировали на такие кадры:

  • "С языком понятно, что по армии и вере".
  • "Ладно русский, тут винда на маке".
  • "Армия, Язык(русский), Вера!".
  • "Пароль 1234, понял, спасибо".

В Telegram-канале "Капитан Луганский" заметили, что у Офиса президента также русскоязычный интерфейс, а в закладках пиратский сервис HDrezka. Сейчас этого моменте на YouTube-канале ОП нет.

Стоит напомнить, что 9 ноября 2023 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внес 16 видеосервисов в перечень сервисов государства-агрессора. Впоследствии доступ к этим видеосервисам на территории Украины был заблокирован, среди них была и HDRezka.

Уже в январе 2025 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в перечень запрещенных российских сервисов ряд сайтов, среди них и HDRezka.

Офис президента пользуется русскоязычным интерфейсом

Фото: Telegram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию Порошенко.

 




